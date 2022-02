SALERNO. FRATELLI D’ITALIA: “LO SPORT? SOLO MATERIA DI CAMPAGNA ELETTORALE”

Dopo un sopralluogo fatto dinanzi lo scheletro del palazzetto dello Sport di Salerno, in una nota congiunta, il Consigliere Comunale di FdI Salerno, Mimmo Ventura, e la responsabile cittadina del Circolo “Arechi – Arbostella – San Leonardo, dichiarano quanto segue:

“Ci meravigliano le dichiarazioni del presidente della Commissione Sport Avella che ha apertamente ammesso che il palazzetto dello Sport è fermo al palo: tale ammissione di incapacità amministrativa è in completa antitesi con quanto celebrato in pompa magna dal presidente della regione De Luca e dal sindaco Napoli lo scorso 19 luglio.

Un progetto che va avanti dal 1999 e che è stato più volte rifinanziato ma che, ad oggi, è bloccato a causa dell’incapacità della gestione De Luca & Co: sono anni che i salernitani vedono vicino lo stadio arechi quel rudere abbandonato simbolo di inefficienza.

Una città che si vanta di essere europea deve avere strutture sportive adeguate; a Salerno ciò purtroppo non accade, ma si continuano a spendere milioni di euro in progettazione, in presunte inaugurazioni e passerelle politiche che mortificano gli sportivi salernitani”.