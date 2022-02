C’ERAVAMO TANTO AMATI, FORSE MA OGGI IL CENTRO DESTRA NON C’E’ PIU’

Piu’ che amore vero e proprio, dalla fine del Popolo della Libertà, a tenere insieme le diverse anime del centro destra della Provincia di Salerno è stata la convenienza: politica, il piu’ delle volte, in alcuni casi anche personali. Dopo la girandola di dichiarazioni e di agenzie, adesso il Centro Destra non c’è piu’: e non ci sarà per le prossime tornate elettorali, a cominciare da quelle per le Comunali 2022 dove FDI, Lega, Forza Italia, Udc e Cambiamo saranno chiamati a misurare le proprie forze sui territori, sempre che non ci sia, da qui alle prossime settimane, un chiarimento all’interno delle segreterie nazionali, regionali e provinciali. Nel frattempo ciascuno si prepara ad affrontare il sistema proporzionale dove il gioco delle alleanze non serve, non è utile, forse, per qualcuno, addirittura deleterio. Prepariamoci a settimane di fuoco, del tutti contro tutti e della politica che punta a valorizzare i singoli simboli di partito.

Share on: WhatsApp