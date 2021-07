LE REGIONI CHIEDONO AL GOVERNO NUOVI PARAMETRI PER EVITARE CAMBI DI COLORE

Tutti i Presidenti delle Regioni hanno, ufficialmente, chiesto al Governo ed in modo particolare al Ministro della Salute Roberto Speranza di modificare i parametri per stabilire il rischio covid sui territori, collegato alla colorazione delle Regioni stesse. Non solo il numero dei contagi ma, anche e sopratutto, la valutazione dell’impatto sulle strutture ospedaliere – tra ricoveri ordinari e terapie intensive – ed anche un punteggio per il numero dei vaccinari. A differenza di quanto accadeva con il precedente Governo, l’istanza è stata già recepita e nel corso della prossima settimana un apposito decreto provvederà a modificare i parametri di riferimento che il Ministero della Salute utilizza per stabilire la entità del rischio covid in ogni regione.

