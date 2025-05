LEGGE ELETTORALE, IL CONTENTINO AI SINDACI: DIMISSIONI 60 GIORNI PRIMA E NON PIU’ 90

Domani, in Consiglio Regionale, la Commissione Statuto discuterà la proposta di modifica della Legge Elettorale, firmata da tutti e sei i Capigruppo di maggioranza, per accorciare da 90 a 60 giorni prima della scadenza del mandato elettorale dell’attuale Consiglio, il termine entro il quale i Sindaci in carica dovranno dimettersi per essere candidati. Un “contentino” che, di fatto, non cambia nulla, anche perchè all’interno della maggioranza sono stati diversi i consiglieri regionale, tra cui Tommaso Pellegrino (Italia Viva), Corrado Matera (Moderati), Carmine Mocerino (De Luca Presidente) ad esprimere una posizione contraria ad una forte riduzione dei termini per le dimissioni dei Sindaci. I primi cittadini, dunque, fanno paura, sotto il profilo elettorale, a tanti consiglieri regionali in carica che, adesso, dopo il voto favorevole in Commissione Statuto approveranno, a maggioranza, il nuovo testo della Legge Elettorale nella seduta del Consiglio Regionale, che sarà convocata per mercoledi’ prossimo.

Share on: WhatsApp