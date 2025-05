TULLIO FERRANTE (FORZA ITALIA): “CON NOI SI VINCE AL CENTRO, NAPOLI CAPITALE DEL SUD”

“Forza Italia è pronta a mettere in campo tutte le proprie energie per la Campania. Con il congresso azzurro delle Municipalità di Napoli, una vera e propria assemblea programmatica sul futuro della città, il nostro movimento getta le basi per le amministrative del 2027 e si rafforza in vista delle regionali. Queste sfide si vincono al centro, raccogliendo i voti di tutti coloro che non si riconoscono nella sinistra radicale: Forza Italia, come casa dei moderati, dei civici e dei liberali, sarà indispensabile per il successo del centrodestra”. Lo ha detto, intervenendo al Congresso congiunto delle dieci Municipalità di Napoli di Forza Italia, il deputato campano e Responsabile nazionale Adesioni del partito Tullio Ferrante, Sottosegretario al Mit. “Auguri di buon lavoro ai segretari azzurri dei Municipi, espressione della stagione congressuale che rafforza la partecipazione e la vitalità di Forza Italia. Siamo un partito di governo che – ha aggiunto Ferrante – vuole rendere Napoli sempre più moderna e competitiva. Alla città sono destinati ben 630 milioni di fondi Pnrr in quota Mit che serviranno a rafforzare infrastrutture e trasporti. Stiamo investendo per lo sviluppo del porto e dell’aeroporto, così come stiamo lavorando per la realizzazione dell’Asse occidentale che consentirà di decongestionare la viabilità urbana. Il Governo ha assicurato massima attenzione per i Campi Flegrei, con le risorse per la messa in sicurezza e con la nomina di un commissario straordinario, nonché per il risanamento di Bagnoli, che sarà ulteriormente accelerato dall’organizzazione dell’America’s Cup. Seguo personalmente l’avanzamento di un’opera simbolo del nuovo protagonismo della città: l’alta velocità Napoli – Bari che, con la rimodulazione approvata nei giorni scorsi dalla Cabina di regia, beneficerà di 900 milioni di euro in più in quota Pnrr e renderà ancor più strategico il capoluogo partenope. Grazie alle idee, alla classe dirigente e alla capacità di visione di Forza Italia, Napoli – ha concluso Ferrante – può rivendicare di diritto il ruolo di capitale del Mezzogiorno e del Mediterraneo”.

