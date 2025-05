SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “PROSEGUONO LAVORI PER RETE FOGNARIA”

“Continuano i lavori, grazie al finanziamento ottenuto dal Ministero dell’Interno e del MEF, per la messa in sicurezza del nostro territorio a rischio idrogeologico. In particolare, continuano i lavori per la nuova rete fognaria in via Gentile, per poi PASSARE, fra qualche settimana, anche in via Verga e via Pascoli.

Le nuove reti fognarie si collegheranno alla condotta fognaria già esistente sulle rispettive strade principali (Via Vetice e Via Cesina Pugliano).”

Lo annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

In Via Gentile sara’ realizzata anche la nuova rete idrica e gli impianti di pompaggio delle acque reflue. Sara’ servita tutta la zona abitata di Via Gentile.

Questi interventi rappresentano un passo fondamentale per la protezione e la sicurezza del nostro ambiente, prevenendo rischi legati all’acqua e migliorando il sistema di gestione delle acque reflue.

Si tratta di un altro importante investimento in infrastrutture pubbliche che mira a migliorare i sottoservizi della nostra città, garantendo una qualità della vita più alta per tutti i cittadini. Opere come queste non solo tutelano il territorio, ma sono essenziali per creare un ambiente più sicuro e vivibile per le generazioni future.

Grazie a questi interventi, ci stiamo impegnando a costruire una comunità più resiliente e preparata alle sfide del cambiamento climatico.