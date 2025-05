MARIA GRAZIA DI SCALA (FDI): “DISABILI ABBANDONATI DA REGIONE E COMUNE DI NAPOLI”

“È inaccettabile e vergognoso che in Campania, a pagare il prezzo dell’inefficienza di chi guida Regione e Comuni siano, più di tutti, i disabili gravi e gravissimi, persone che vivono in condizioni di assoluta fragilità, peraltro appartenenti a famiglie economicamente e socialmente disagiate”.

A denunciarlo con forza, rinviando allo scandalo dei ritardi e della mancata erogazione degli Assegni di Cura, è la consigliera regionale campana Maria Grazia Di Scala, che ha depositato un’interrogazione urgente al presidente della Giunta regionale della Campania chiedendo conto dei meccanismi, spesso opaci, che hanno di fatto interrotto o compromesso le cure domiciliari per i cittadini non autosufficienti. “Una situazione gravissima – sottolinea l’esponente di Fratelli d’Italia -, che si sta traducendo in una vera emergenza sociale”.

“Regione e Ambiti territoriali, incapaci di garantire tempi certi, trasparenza e continuità nell’erogazione degli assegni di cura – denuncia -, stanno letteralmente condannando centinaia e centinaia di famiglie alla disperazione, a dover rinunciare alle cure domiciliari e al sostegno ai propri familiari gravemente disabili”.

“Ma è normale, umanamente ed eticamente giustificabile, lasciare che la burocrazia diventi strumento di esclusione? E’ da Paese civile che certa politica al potere – prosegue Di Scala – lasci migliaia di persone fragili e gravemente ammalate, senza assegni, senza servizi, senza un’assistenza che non può permettersi interruzioni, per colpe che non sono loro. Cosa aspetta De Luca ad intervenire sui suoi Uffici e sugli ambiti che non funzionano, non segnalano e, di fatto se ne fregano?”.

“Quanto accade in Campania, Regione nella quale si fa un uso davvero opportunistico dei poteri sostitutivi – continua la consigliera –, offende gravemente il principio stesso di dignità umana. Ho depositato un’interrogazione, spero di non dover depositare una denuncia”, conclude Di Scala.

