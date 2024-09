LEGGE ELETTORALE IN CAMPANIA: DE LUCA PRENDE TEMPO E GUARDA ALLA FINE DELL’ANNO 2024

C’è un progetto ma non c’è fretta, anche perchè l’esito delle elezioni Regionali in Liguria ed Umbria potrebbe influire nei rapporti tra il Pd Nazionale ed il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Insomma, il piano per la modifica della Legge Elettorale Regionale c’è – forse, anche piu’ di uno – ma prima di incardinare il testo nella Commissione Statuto vale la pena capire se l’onda lunga del Campo Largo travolgerà anche due Regioni, oggi guidate dal centro destra. A Napoli, all’interno della maggioranza del Consiglio Regionale, la discussione è tutta spostata, adesso, sull’atteggiamento che la Segreteria di Elly Schlein assumerà nei confronti del tema del terzo mandato per De Luca: a Procida, il confronto sul palco della Festa dell’Unità, si è concluso con un nulla di fatto ed allora meglio aspettare, comprendere e, poi, decidere il da farsi. Ci sono, poi, i delicati rapporti con il Movimento 5 Stelle che, anche ieri, in Consiglio, ha votato contro il provvedimento sulla caccia. Per chiudere la partita sul terzo mandato sarà necessario coinvolgere il partito di Giuseppe Conte nel governo della Regione, anche prima delle elezioni del prossimo autunno?

Share on: WhatsApp