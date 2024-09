NOCERA SUPERIORE. ROSARIO DANISI LANCIA LA RACCOLTA FIRME CONTRO L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA

“Tutti in piazza, a Nocerà Superiore, per dire no all’autonomia differenziata. Nelle ultime due domeniche di settembre, insieme ad altri amici che condividono il mio percorso politico, a Nocera Superiore porteremo in piazza un gazebo per raccogliere le firme contro la legge sull’autonomia Differenziata che il governo di destra ha voluto per accontentare le richieste secessioniste della Lega.”

Lo scrive Rosario Danisi, candidato sindaco alle ultime elezioni Comunali di Nocera Superiore.

Rivolgiamo un invito a tutte le donne ed a tutti gli uomini del nostro territorio, al di là dei partiti e delle appartenenze: firmare contro l’autonomia differenziata è un atto di legittima difesa per chi crede nell’unità del paese e nella uguaglianza dei Territori.