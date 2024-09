SONIA ALFANO (FDI): “BASTA DARE VISIBILITA’ ALLA BOCCIA, INIZIAMO A CAMBIARE LA TENDENZA”

Non parlate piu’ della Boccia. Non datele piu’ visibilita’! La Boccia e’ una mortificazione al mondo femminile, a quel mondo fatto di donne che con sacrificio, passione, dedizione e preparazione, lottando anche, cercano di raggiungere ruoli apicali.

Come afferma la Premier Meloni ” La mia idea su come una donna deve guadagnarsi uno spazio nella societa’ e’ diametralmente opposta da quella di questa persona”.

Lo scrive il Sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano, esponente di Fratelli d’Italia.

Una persona che cosciamente durante una relazione si mette a registrare e documentare tutto, significa che ha uno scopo diverso da quello amoroso.

Inziamo a cambiare la tendenza! Meno donne come la Boccia e piu’ donne come la Meloni, che vi piaccia o no ma e’ arrivata grazie al suo lavoro!