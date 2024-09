CASTEL SAN GIORGIO. IL PD ATTACCA LANZARA SU AMBIENTE, GIOIELLA (FDI): “SCIACALLI POLITICI”

Il Partito Democratico di Castel San Giorgio, in una nota diffusa alla stampa, attacca il Sindaco Paola Lanzara per la gestione dell’emergenza ambiente e per alcuni casi di degrado ambientale che si registrano sul territorio del centro della Valle dell’Irno. Anna Longanella, componente della segreteria del Pd sangiorgese biologa, volontaria e attivista di Legambiente e Pro Loco, nella nota parla di “un degrado ambientale è amplificato da un abbandono e una mancanza di manutenzione sconcertanti. Gli incendi non sono solo il frutto di condizioni climatiche estreme, ma anche dell’incuria delle istituzioni”. Immediata la replica del Consigliere Comunale e Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia Aniello Gioiella.

“Non bastavano gli pseudo ambientalisti a gettone,” sottolinea Aniello Gioiella, “categoria inflazionata a Castel San Giorgio, mancava all’appello lo sciacallaggio degli esponenti locali del PD, più del colore politico fece la sete di potere, così quello che a Nocera Inferiore è disastro naturale a Castel San Giorgio, per magia, diventa imperizia e incuria degli amministratori locali. Gli amici del PD si preoccupassero della vera sciagura che si è abbattuta sulla regione Campania, che ha nome e cognome: Vincenzo De Luca.”