LEGGE ELETTORALE. SALERNO ED AVELLINO, IL COLLEGIO PROPORZIONALE IN COMUNE PER LA CAMERA

Con la attuale legge elettorale per le Politiche, dopo la rivisitazione dei collegi per il taglio dei parlamentari, per la Provincia di Salerno e quella di Avellino, ci sarà, in comune, il Collegio Proporzionale per la Camera dei Deputati, con l’elezione di 4 Deputati su base proporzionale e 4 all’interno dei collegi maggioritari. Le famose liste proporzionali, dunque, dovranno essere disegnate sulla base di una esigenza di carattere politico e territoriale, tenendo conto delle espressioni elettorali di ciascuna provincia. Quattro nomi condivisi, quattro nomi che dovranno essere scelti insieme dai diversi coordinamenti provinciali di Salerno ed Avellino, salvo, poi, l’intervento delle Segreterie Nazionali e di quelle Regionali. Qualcosa, di certo, cambierà già nelle prossime settimane: un maggiore coordinamento politico tra i territori e, perchè no, anche qualche iniziativa congiunta che riguarda due province territorialmente vicine, oggi politicamente ancora di piu’.

