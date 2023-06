LEGGE SUL TERZO MANDATO. IN CONSIGLIO REGIONALE INIZIANO LE GRANDI MANOVRE

De Luca non attendeva altro: il segnale – piu’ che negativo – arrivato da Roma, con le scelte di Elly Schlein sulla nuova composizione dell’ufficio di presidenza del Pd e con la bocciatura per Piero De Luca, apre la strada all’iter legislativo per l’approvazione, in Consiglio Regionale, della legge che consentirà all’attuale Presidente della Regione di candidarsi anche nel 2025. Con o senza il Pd ? Questo è tutto da vedere ma per il centro sinistra avere in Campania una candidatura di De Luca è un aspetto da non sottovalutare. Non lo sarebbe, stando alle voci che giungono da Napoli, per i consiglieri di Fdi, Forza Italia e Lega, pronti a votare il provvedimento che, anche altre Regioni a guida centro destra, hanno licenziato o stanno per farlo. A questo punto gli unici a votare contro dovrebbero essere gli esponenti del Movimento 5 Stelle che puntano, senza farne segreti, su di una candidatura a Presidente di Roberto Fico.

