GIOVANNI GUZZO: “RIFORMA DELLO SPORT, TROPPI DUBBI. ATTENDIAMO CHIAREZZA”

Ieri, 7 giugno 2023, si è tenuta la prima riunione operativa della neocostituita Consulta dello Sport della Provincia di Salerno presieduta dal consigliere delegato allo sport Giovanni Guzzo. Nel corso dell’incontro sono state rilevate le perplessità degli operatori del settore in relazione alla Riforma dello Sport che, la data sembra confermata, entrerà in vigore il 1° luglio 2023. Sono emersi dubbi per tutte le novità, poco chiare, che riguarderanno il mondo del lavoro e degli enti sportivi. “La mancanza di una adeguata informazione e le numerose controversie di natura interpretativa – spiega il presidente della Consulta Giovanni Guzzo – stanno creando un forte clima di incertezza. Si teme che a farne le spese sia l’attività sportiva, in particolare quella di base, con un conseguente impatto negativo sui benefici materiali e immateriali che genera. Nei territori interni spesso costituisce l’unico momento di aggregazione sociale oltre ad essere uno valido strumento educativo e formativo. E, a volte, lo sport diventa anche occasione di riscatto per territori periferici contribuendo alla loro valorizzazione. Auspichiamo interventi che chiariscano i numerosi dubbi degli operatori del settore che appaiono disorientati sul fronte operativo“. La Consulta, istituita con decreto (n.9 del 01.02.2023) del Presidente Franco Alfieri, si è insediata lo scorso 31 maggio a Palazzo Sant’Agostino con un primo appuntamento con le associazioni, gli enti e le imprese che avevano fatto richiesta di adesione. È un organo consultivo, uno spazio di partecipazione e confronto tra l’amministrazione provinciale e le diverse realtà sportive, sociali e educative del territorio. “Sono sicuro che realizzeremo grandi cose. Io e tutta l’Amministrazione provinciale – ha dichiarato Guzzo – assicuriamo il massimo impegno”.

