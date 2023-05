LEGGE SUL TERZO MANDATO PER I SINDACI: DA VOLPE A GIULIANO, ECCO CHI SPERA

L’imminente approvazione della eliminazione del vincolo del terzo mandato per i sindaci dei comuni con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti tiene, sin da ora, con il fiato sospeso alcune amministrazioni comunali della Provincia di Salerno. A cominciare da quella di Bellizzi dove Mimmo Volpe, in caso di approvazione della modifica del Tuel – così come pare scontato – potrebbe ricandidarsi alla carica di Sindaco anche nella primavera del 2024, mettendo fine alla ridda di voci che, in queste settimane, circolano nel comune della Piana del Sele, per l’eventuale successione al primo cittadino. Stesso discorso per il Sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano, il cui mandato scade, pero’, nel 2025: in caso di approvazione della norma sul terzo mandato il primo cittadino della capitale del Cinema per ragazzi potrebbe rinunciare all’ambizione di una candidatura al consiglio regionale della Campania, provando a rimanere alla guida del Comune di Giffoni Valle Piana.,

