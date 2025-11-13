LEONARDO CLAPS (AVS): “I GIOVANI SARANNO DETERMINANTI PER LA VITTORIA DEL CENTRO SINISTRA”

“I giovani saranno determinanti con la loro partecipazione alle prossime elezioni Regionali, per la vittoria di Roberto Fico, del centro sinistra e per un importante risultato di Alleanza Verdi Sinistra, l’unica forza politica che riesce a parlare il linguaggio delle nuove generazioni”. E’ quanto dichiara Leonardo Claps, candidato al Consiglio Regionale con la lista di Alleanza Verdi Sinistra. “In questi ultimi giorni di campagna elettorale”, continua Claps, “grazie al sostegno dei nostri parlamentari e di tutta la classe dirigente del partito, stiamo incontrando centinaia di persone che ci chiedono di portare all’interno della Regione Campania una rinnovata attenzione per i giovani, per il mondo universitario e per chi, oggi, si trova in difficoltà”

Share on: WhatsApp