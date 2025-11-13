TERESA VASTOLA (CASA RIFORMISTA): “DOPO LA BOSCHI ANCHE RENZI IN PROVINCIA DI SALERNO”

“Casa Riformista sarà la grande sorpresa delle prossime elezioni regionali in Campania. Ne sono certa, come lo sono anche i nostri vertici nazionali che hanno deciso di scommettere sul nostro territorio: prima Maria Elena Boschi, poi Matteo Renzi che, domenica prossima, sarà, per una intera giornata ospite della Provincia di Salerno, per una serie di iniziative elettorali sul territorio”. Teresa Vastola, candidata al Consiglio Regionale con la lista di Casa Riformista, guarda all’appuntamento elettorale del 23 e 24 Novembre con grande fiducia. “Gli elettori”, sottolinea Teresa Vastola, “chiedono alla politica la capacità di ascoltare e di attuare politiche concrete, senza urlare e senza slogan. Stiamo riscontrando una grande attenzione nei confronti del nostro progetto politico che, di sicuro, non si fermerà con il voto per le Regionali, ma proseguirà per un grande successo alle prossime elezioni Politiche.”

