CARMELA ZUOTTOLO (FORZA ITALIA) CON MARTUSCIELLO A SAN VALENTINO TORIO

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

L’appuntamento è per domenica 16 Novembre, a partire dalle 17:00, a San Valentino Torio: Carmela Zuottolo, candidata al Consiglio Regionale con Forza Italia, inaugura il suo comitato elettorale insieme a numerosi dirigenti regionali del partito degli azzurri, tra cui il Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello.

“Un nuovo passo avanti per la nostra comunità: inauguriamo insieme la sede elettorale in vista delle Elezioni Regionali Campania 2025”. Lo scrive Carmela Zuottolo. “Sarà un momento di confronto e di condivisione con l’On. Guido Milanese, l’On. Pino Bicchielli, l’On. Tullio Ferrante e l’Europarlamentare On. Fulvio Martusciello.
Vi aspetto con entusiasmo per costruire insieme il futuro della nostra Campania”

Related Posts

Novembre 13, 2025

TERESA VASTOLA (CASA RIFORMISTA): “DOPO LA BOSCHI ANCHE RENZI IN PROVINCIA DI SALERNO”

Novembre 13, 2025

LEONARDO CLAPS (AVS): “I GIOVANI SARANNO DETERMINANTI PER LA VITTORIA DEL CENTRO SINISTRA”

Novembre 13, 2025

LUCIA PAGANO (A TESTA ALTA): “DOMENICA 16 INIZIATIVA CON IL PRESIDENTE DE LUCA”