CARMELA ZUOTTOLO (FORZA ITALIA) CON MARTUSCIELLO A SAN VALENTINO TORIO

L’appuntamento è per domenica 16 Novembre, a partire dalle 17:00, a San Valentino Torio: Carmela Zuottolo, candidata al Consiglio Regionale con Forza Italia, inaugura il suo comitato elettorale insieme a numerosi dirigenti regionali del partito degli azzurri, tra cui il Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello.
“Un nuovo passo avanti per la nostra comunità: inauguriamo insieme la sede elettorale in vista delle Elezioni Regionali Campania 2025”. Lo scrive Carmela Zuottolo. “Sarà un momento di confronto e di condivisione con l’On. Guido Milanese, l’On. Pino Bicchielli, l’On. Tullio Ferrante e l’Europarlamentare On. Fulvio Martusciello.
Vi aspetto con entusiasmo per costruire insieme il futuro della nostra Campania”