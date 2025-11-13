EDMONDO CIRIELLI: “AUTONOMIA DIFFERENZIATA, FARE I LEP PRIMA VANTAGGIO PER IL SUD”

Sull’autonomia differenziata che il Governo vuole portare avanti dopo le elezioni regionali “il tema su cui si dicono un sacco di sciocchezze , in malafede o nell’ignoranza. Fare i Lep anticipati, sarebbe una cosa grandiosa per il sud”. Lo ha detto il candidato alla presidenza della Campania per il centrodestra, Edmondo Cirielli, a margine di un incontro alla Confcommercio.

“Noi cristallizzeremmo i fondi – ha spiegato Cirielli – al di là dei costi standard e storici, che sono la responsabilità della sinistra, per la quale a Reggio Calabria per un asilo si spende 5 e per l’asilo e a Milano si spende 100. E’ questo ciò che ha realizzato la sinistra. Noi invece vogliamo dire che ci vuole il livello essenziale della prestazione, dicendo cosa tocca al Meridione che deve raggiungere almeno il livello medio, quindi non sarà 100 ma sarà almeno 50. Nel momento in cui cristallizziamo questo diventa un diritto del Sud nei confronti del governo nazionale”.

Cirielli aggiunga che “la norma fatta dal nostro governo prevede che non si possa dare nessuna delega in più a nessuna regione, perché questa è l’autonomia differenziata, a una regione virtuosa tu gli dai una delega ad invarianza della spesa, ma non lo puoi fare se non vengono raggiunti i Lep, significa che a quell’asilo che costava 5 in Calabria devi dargli livello 50 per portarlo ad una spesa necessaria per i bimbi. Per cui il dato successivo è che per fare l’autonomia differenziata tu devi trasferire miliardi di miliardi al sud. Il tema vero è che oggi c’è già una autonomia differenziata inserita dal PD e appoggiata dai 5 Selle che ha portato il divario attuale. Dire che è sbagliato fare i Lep, significa fare una cosa contro il Sud perché il Lep è l’unica tutela che ha il Mezzogiorno”.

