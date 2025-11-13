ROBERTO FICO: “REGOLE CERTE PER FARE CRESCERE LE NOSTRE AZIENDE”

“Dobbiamo avere regole certe e cercare di lavorare bene, le imprese devono crescere e avere un ambiente che sia sempre migliore in cui esercitare la loro attività”. Lo ha affermato Roberto Fico, candidato alle regionali in Campania per la coalizione di centrosinistra, in occasione dell’incontro che ha avuto con Confesercenti Campania.

“Credo che si stanno facendo tanti passi in avanti – ha proseguito – ma bisogna continuare a crescere perché l’imprenditoria e il commercio sono settori fondamentali per la città di Napoli e la Campania”

