REGIONALI IN CAMPANIA. FORZA ITALIA, LA CAMPAGNA ELETTORALE DEL CITOFONO

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Cento micro-manifestazioni, in scena da lunedì a venerdì a Napoli: Forza Italia ha declinato la sua campagna elettorale per le Regionali in Campania anche con iniziative tagliate sui quartieri del capoluogo, per puntare a recuperare il voto di chi in genere si astiene, come raccontano fonti azzurre. In quest’ottica, viene spiegato, per le ultime due settimane prima del voto sono stati individuati dei “responsabili di citofono”, che cureranno gli appuntamenti, concentrati di volta in volta su tre o quattro condomini, con l’obiettivo di parlare con gli abitanti dei problemi delle singole zone.

