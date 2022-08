LETTA PIAZZA IL MINISTRO SPERANZA CAPOLISTA A NAPOLI PER IL PARTITO DEMOCRATICO

Gli elettori della Campania troveranno il nome del Ministro della Salute Roberto Speranza sulla scheda per le prossime elezioni politiche del 25 Settembre. Ecco tutti i nomi dei candidati e delle candidate in Campania per il Partito Democratico.

CAMERA

Campania 1 01 (Napoli)

1) Roberto Speranza

2) Loredana Raia

3) Lello Topo

4) Roberta Gaeta

Campania 1 02 (Napoli sud)

1) MARCO Sarracino

2) Loredana Raia

3) Lello Topo

4) Antonella Ciaramella

Campania 2 01 (Caserta/BN)

1) Stefano Graziano

2) antonella ianaro

3) Erasmo mortaruolo

4) Antonella Pepe

Campania 2 02 (Salerno/Avellino)

1) Piero De Luca

2) Rosetta D’Amelio

3) Nunzio Senatore

4) Caterina Lengua

Collegio Uninominale 1 Agro Nocerino Sarnese

Paola Lanzara

Collegio Uninominale 2 Cava Irno Salerno Picentini Battipaglia

Fulvio Bonavitacola

Collegio Uninominale 3 Eboli Diano Cilento

Luca Cascone

SENATO

Campania 1

1) Franceschini

2) Valeria Valente

3) Enzo Amendola

4) Giuliana Di Fiore

Campania 2

1) Susanna Camusso

2) Federico Conte

3) Eva Avossa

4) Giovanni Lombardi

Uninominale Provincia di Salerno

Gianfranco Valiante