PAOLA LANZARA E’ LA CANDIDATA DEL PD PER IL COLLEGIO CAMERA DELL’AGRO

Alla fine, dopo un lungo tira e molla, Paola Lanzara è stata indicata come la candidata del Partito Democratico nel Collegio Uninominale per la Camera dei Deputati dell’Agro. Il Sindaco di Castel San Giorgio, reduce da una convincente campagna elettorale per le Comunali 2022, sarà il nome sul quale tutto il centro sinistra punterà sul Collegio Agro, considerato da tutti i sondaggi di Fascia C, ovvero perdente.

Paola Lanzara, tra i quattro collegi che ricadono nella circoscrizione Salerno-Avellino, è l’unica donna candidata mentre per gli altri collegi uninominali sono stati indicati tutti candidati di sesso maschile.