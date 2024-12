L’EX PARLAMENTARE DI FORZA ITALIA MARIO PEPE ALLA GUIDA DELLA PREVIDENZA DEI MEDICI

L’ex parlamentare di Forza Italia Mario Pepe è stato designato a guidare la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip). Ieri pomeriggio, si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, “il consiglio dei ministri, su proposta del ministro del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha deliberato l’avvio della procedura” per la sua nomina a presidente dell’organismo. Medico, specializzato in Endocrinologia, Pepe è nato a Bellosguardo (Salerno) nel 1951, e succede alla presidente facente funzioni della Covip Francesca Balzani, a sua volta ex eurodeputata del Pd.

