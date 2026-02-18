L’INDISCRETO. IL CAFFE’ DI FICO IN CONSIGLIO, LA CRAVATTA FUORI POSTO E L’INCONTRO DEL CENTRO DESTRA SU AVELLINO

E’ stata una seduta del Consiglio Regionale della Campania, quella di ieri, ricca di eventi a margine dell’Aula: a cominciare dal fuori programma del caffè che il Presidente Roberto Fico, all’interno della bouvette del Consiglio, ha sorseggiato in compagnia del Capogruppo della Lega Massimo Grimaldi. Prova di larghe intese ?

Chissà. In Consiglio Regionale, nel corso di una pausa dei lavori, ha fatto capolino anche il Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello che si è, a lungo, trattenuto con Edmondo Cirielli e con i suoi consiglieri regionali, guidati dal Capogruppo Massimo Pelliccia. Poi il confronto tra Edmondo Cirielli e Livio Petitto (Forza Italia) sulle Comunali di Avellino: “si va su Forza Italia” dice Cirielli, “ma a condizione che siano i simboli di partito”. Infine, il giallo della cravatta fuori posto di Roberto Fico messa, saggiamente, in tiro da una cronista, poco prima dell’inizio della rituale intervista di fine Consiglio Regionale.-

