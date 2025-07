L’INDISCRETO. IN DIRITTURA D’ARRIVO LA SCELTA DI ROBERTO FICO CANDIDATO PRESIDENTE

Entro i primi giorni della prossima settimana Roberto Fico potrebbe essere presentato, in maniera ufficiale, come candidato alla Presidenza della Regione Campania per il Campo Largo, a cominciare da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle ed Alleanza Verdi Sinistra. E’ la voce, insistente e continua, che arriva da Roma dove Elly Schlein e Giuseppe Conte sono in dirittura d’arrivo con le scelte delle candidature per le prossime elezioni Regionali in Campania, Puglia, Toscana, Marche e Veneto. Appena qualche giorno la Segretaria Nazionale del Pd Elly Schlein aveva dichiarato, senza fissare un termine preciso, che per le candidature in Campania ed in Puglia i tempi erano abbastanza stretti.,

Share on: WhatsApp