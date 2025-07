PIERO DE LUCA (PD): “BUON COMPLEANNO ALL’AEROPORTO COSTA D’AMALFI”

Ci sono investimenti in corso per oltre 600 milioni di euro che riguardano il completamento dell’aerostazione, il prolungamento della metropolitana fino allo scalo, il miglioramento della rete di collegamenti. Tutto ciò determinerà la nascita di migliaia di nuovi posti di lavoro e nuove opportunità di sviluppo economico per tutta la Campania e il Mezzogiorno.