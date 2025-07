REGIONALI IN CAMPANIA. DONZELLI (FDI): “IN CAMPANIA PER NOI C’E’ EDMONDO CIRIELLI”

“Cirielli è il candidato che propone Fratelli d’Italia, il miglior candidato possibile per noi, politico, per la coalizione. Ovviamente ci confronteremo con gli alleati”. Così il responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli interpellato sulle prossime regionali e la candidatura per il centrodestra in Campania a margine della kermesse di Ecr party in corso a Napoli. Potrebbe essere un civico? “Se c’è un civico migliore di tutti anche un civico, noi siamo alla ricerca della scelta migliore possibile”. Quanto alla possibilità che questa scelta possa essere influenzata da eventuali spaccature del centrosinistra, il deputato di Fdi risponde che “noi scegliamo guardando al bene dei cittadini non in base a quello che fanno a sinistra, ma ovviamente stiamo attenti osservatori di tutto quello che accade”. Sui tempi per sciogliere la riserva sul candidato alla successione di Vincenzo De Luca “vedremo”, dice Donzelli, ricordando che “ancora non c’è la data per le elezioni in Campania” ma “in ciascuna regione scegliamo il migliore a prescindere” anche dalla data del voto. A chi gli chiede delle indiscrezioni che vorrebbero in campo anche l’ex ministro Gennaro Sangiuliano, Donzelli risponde che “Gennaro è stato un ottimo ministro e giornalista e qualsiasi cosa mi chiedete che possa fare dico di sì, mi pare che in questo momento Fratelli d’Italia come candidato politico abbia già espresso Cirielli”.

