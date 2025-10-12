LISTE PULITE, ROBERTO FICO: “LA DECISIONE SPETTA A ME”. PARTITI IN ATTESA DELLA SCELTA

“Sulle liste pulite decido io”. Roberto Fico, candidato Presidente per il centro sinistra, a margine di una iniziativa organizzata a Napoli, ha fatto, in maniera parziale, chiarezza su chi si assumerà la responsabilità di eventuale esclusioni illustri dalle liste della coalizioni, per problemi di natura giudiziaria. Nessun super comitato, dunque, come era stato prospettato nelle scorse settimane e, soprattutto, come ha ribadito lo stesso Fico “un lavoro interno, al quale non necessariamente deve essere data pubblicità”. Il tempo, intanto, per le scelte sulle candidature “pericolose”, scorre inesorabile perchè il 24 Ottobre, tra poco piu’ di 10 giorni, scadono i termini per la presentazione delle liste.

