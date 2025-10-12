FRANCO PICARONE (PD): “AD ALBANELLA PER UN NUOVO PROGETTO FINANZIATO DA REGIONE CAMPANIA”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie
“Ieri sono stato ad Albanella, presso Palazzo Spinelli, per partecipare alla presentazione ufficiale del progetto “Inesauribile voglia di vita”, promosso dalla Cooperativa sociale L’Opera di un Altro di Sala Consilina.
Un’iniziativa importante, finanziata dalla Regione Campania attraverso il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, che nasce da un percorso di coprogettazione e collaborazione tra istituzioni, servizi territoriali e terzo settore.”
Lo scrive il Consigliere Regionale del Pd Franco Picarone. 

Ringrazio tutti i partecipanti: il sindaco di Albanella Renato Iosca, il sindaco di Roccadaspide e Comune capofila del Piano di Zona S07 Gabriele Iuliano, e Don Vincenzo Federico della Cooperativa sociale L’Opera di un altro, Domenico D’Amato, presidente della Cooperativa sociale, Giovanni Minucci dell’Associazione Cilento4All, partner di progetto, e Giulio Corrivetti, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Salerno.

Related Posts

Ottobre 12, 2025

GIANFRANCO LIBRANDI (FI): “CROCIFISSO, SIMBOLO DELLA CULTURA ITALIANA”

Ottobre 12, 2025

REGIONALI IN CAMPANIA. BANDECCHI (AP): “MI CANDIDO PERCHE’ E’ UNA GRANDE REGIONE”

Ottobre 11, 2025

CARLO CALENDA (AZIONE): “LE REGIONI SONO IL CANCRO DELL’ITALIA”