GIANFRANCO LIBRANDI (FI): “CROCIFISSO, SIMBOLO DELLA CULTURA ITALIANA”

Ha ragione Martusciello: il crocifisso non è soltanto il simbolo della religione cattolica, è il simbolo della cultura dell’Italia e dell’Europa, come ricordava anche il filosofo laicista Benedetto Croce nel suo saggio Perché non possiamo non dirci cristiani”.

Così Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania, in riferimento alla proposta del segretario regionale Fulvio Martusciello di proporre “tra i primi atti del nuovo Consiglio regionale il crocifisso nelle scuole della Campania”.

“È giusto – aggiunge Librandi – che la scuola, luogo di istruzione e di trasmissione della nostra cultura, gli dia un posto adeguato nelle aule. Non si tratta di un gesto confessionale, ma di un riconoscimento verso le nostre radici, che hanno fondato l’identità civile e morale del Paese”.

“Difendere i simboli che raccontano la nostra storia – conclude il vicesegretario azzurro – che significa difendere la libertà e la dignità della nostra comunità”.

