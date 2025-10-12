FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “UNA LEGGE REGIONALE PER IL CROCIFISSO IN CLASSE”

“Tra i primi atti del nuovo Consiglio regionale proporremo il crocifisso nelle scuole della Campania”, Lo annuncia Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, spiegando che “la decisione sull’affissione del crocifisso spetta alla dirigenza scolastica e deve essere presa con un provvedimento interno che rispetti le opinioni di tutti”.

“Non è una decisione che può essere imposta da un singolo docente o da una circolare generale, né si può imporre la rimozione del simbolo”, prosegue Martusciello. “La Corte di Cassazione ha stabilito che non si può imporre la presenza del crocifisso perché non è conforme al principio di laicità dello Stato e del rispetto delle libertà individuali, ma la sua presenza non è discriminatoria e deve essere affrontata cercando una soluzione condivisa”.

“Ecco allora che una legge regionale approvata a larga maggioranza può rappresentare quella soluzione condivisa in linea con la sentenza della Cassazione”.

“Offriamo questo spunto a Edmondo Cirielli, – conclude il numero uno degli azzurri campani – certi che ci supporterà su questa iniziativa”.

