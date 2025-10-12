CLEMENTE MASTELLA INVOCA LA PACE TRA ROBERTO FICO E VINCENZO DE LUCA

“Mi auguro che questa lunga guerra punica tra Fico e De Luca termini quanto prima. E’ opportuno avviare un dialogo sul percorso delle cose fatte e da farsi. Se va avanti così, finisce che la gente manda tutti al diavolo. Con questo stillicidio costante l’elettorato del centro sinistra potrebbe astenersi dal voto”. Lo ha detto il leader di “Noi di Centro”, Clemente Mastella, sindaco di Benevento, a margine dell’incontro avuto a Melizzano, nel Sannio, con il candidato del ‘campo largo’ Roberto Fico, ed il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

