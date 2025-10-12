LE DONNE DEL PD NELLA LISTA IN PROVINCIA DI SALERNO: DE ROBERTO, PETRONE, FORTINO E D’ANIELLO

E’ quasi definita, all’interno della lista del Partito Democratico della Provincia di Salerno, la componente femminile della squadra dei candidati, in vista delle elezioni del 23 e del 24 Novembre. Ci sarà l’attuale assessore comunale di Salerno Paola de Roberto che avrà il compito, nel corso della tornata elettorale, di rappresentare anche l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Vincenzo Napoli. Da Nocera Inferiore, invece, arriva la candidatura di un’altra assessore: si tratta di Federica Fortino che, da tempo, ha un ruolo importante anche all’interno dei Giovani Democratico. Candidata, anche a rappresentare la quota Schlein del Pd in Provincia di Salerno, l’ex consigliera regionale Anna Petrone mentre ci sono ancora piccoli dubbi sulla candidatura di Maria D’Aniello, attuale assessore alle Politiche Sociali del Comune di Angri.

Share on: WhatsApp