EDMONDO CIRIELLI E ROBERTO FICO: PRIMO SCONTRO SUL TEMA DELL’ACQUA PUBBLICA

«L’acqua deve restare saldamente in mano pubblica, come già avviene oggi almeno per quanto riguarda il capitale e la maggioranza dei soci .Il vero problema in Campania non è la forma giuridica della gestione: è chi ha gestito e provocato il disastro odierno. Oggi l’acqua non è in mani pubbliche ma nelle mani del Pd”. E’ quanto sottolinea il candidato presidente del centrodestra alla Regione Campania Edmondo Cirielli sul tema della gestione dell’acqua pubblica su cui si è soffermato in mattinata Roberto Fico, candidato del ‘campo largo’, nel corso di un appuntamento tenutosi a Cusano Mutri.

“Edmondo Cirielli interviene sul tema della privatizzazione del servizio idrico in maniera confusa, ma c’è una cosa molto chiara: per Fratelli d’Italia la privatizzazione dei servizi e dei beni comuni è una scelta naturale. La destra meloniana e leghista mette al primo posto i privati, mentre non è in alcun modo interessata al ruolo del pubblico”. Così il candidato alla presidenza della Regione Campania del fronte progressista Roberto Fico controreplica a Edmondo Cirielli sul tema della gestione dell’acqua pubblica.

“Ecco – sottolinea Fico – la nostra visione di società è diametralmente opposta. Ed è per questo che la nostra proposta politica progressista è alternativa a quella della destra”.