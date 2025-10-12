LUCIA FORTINI ANNUNCIA LA SUA CANDIDATURA NELLA LISTA A TESTA ALTA CON DE LUCA

“Alle prossime elezioni Regionali, sarò candidata nella lista ‘A testa alta con De Luca’”. Lo ufficializza Lucia Fortini, assessore alla Scuola, Politiche Sociali, Politiche Giovanili della Regione Campania, in vista delle elezioni in Campania del 23 e 24 novembre.

“Sono stati anni faticosi e meravigliosi insieme. Ho provato – spiega l’assessore in un post sui social – a fare del mio meglio, senza fermarmi mai. Provando ad ascoltare. Per lavorare insieme. Per far sentire la vicinanza di un ente che troppo spesso era considerato lontano. Lontano dalle persone. Lontano dai problemi. Lontano dalla vita vera. Per accorciare le distanze. Con la passione, l’energia e la voglia di migliorare sempre di più la nostra regione. Una regione che amo profondamente. E lungo il cammino ho incrociato tante persone che hanno condiviso il mio stesso obiettivo. Oggi quel cammino lo rivendico. Ed è per questo che ho deciso di ricandidarmi. A

testa alta!”.

