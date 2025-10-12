ANTONIO IANNONE (FDI): “FICO CHIEDA AI SUOI ALLEATI COSA HANNO FATTO PER ACQUA PUBBLICA”

“Ma Fico si chiede perche’ la sua coalizione non ha fatto la sua politica nei dieci anni che ha governato? Quindi il Pd non e’ progressista e ha messo al primo posto i privati? E Gualtieri, che fa gestire l’acqua di Roma all’Acea, societa’ quotata addirittura in Borsa, mette al primo posto i privati? Dunque, l’unico partito progressista della sinistra sono i Cinque Stelle. De Luca cosa ne pensa delle inesattezze di Fico, che sembra ignorare che la gestione delle acque e’ gia’ saldamente in mano a governance pubblica ma che agisce in regime di diritto privato? Ci chiediamo se fara’ la stessa cosa con gli altri servizi esternalizzati. Siamo ansiosi di risposte a questi quesiti. A quanto pare, se la logica non e’ un’opinione, Fico non condivide il PD ed e’ legittimo chiedersi se il PD condivide Fico”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.