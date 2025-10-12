FRATELLI D’ITALIA, ECCO LE DONNE CANDIDATE IN PROVINCIA DI SALERNO

Completato, per Fratelli d’Italia Salerno, anche il quadro della componente femminile che andrà ad affrontare, il 23 ed il 24 Novembre, l’appuntamento con le Regionali in Campania. In campo, con il partito di Giorgia Meloni, ci sarà l’attuale consigliera provinciale Annalisa Della Monica, Consigliere Comunale di opposizione a Cava de’ Tirreni. Dal Comune di Battipaglia arriva la candidatura di Maria Gabriella Nicastro, attuale consigliere comunale di maggioranza nel centro della Piana del Sele, guidato dal Sindaco Cecilia Francese. L’ex assessore comunale di Siano Fiordelisa Leone, in rotta di collisione da qualche mese con il Sindaco Giorgio Marchese, sarà in campo con la lista di Fratelli d’Italia. La quarta donna in corsa è Daniela Ugliano di Scafati che, in passato, ha ricoperto ruoli amministrativi con l’amministrazione guidata dall’ex Sindaco Cristofoso Salvati.

