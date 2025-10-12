LUCIA VUOLO (LEGA): “CONDIVIDO PAROLE DURIGON, NESSUN AUMENTO ETA’ PENSIONABILE”

«La Lega resta coerente con gli impegni presi: siamo contrari ad ogni aumento dell’età pensionabile e continueremo a batterci per garantire una reale flessibilità in uscita dal mondo del lavoro».

Lo dichiara Lucia Vuolo, candidata della Lega alla Regione Campania, commentando le parole del sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, che ha ribadito la posizione del partito sul tema delle pensioni.

Durigon ha ricordato che, come previsto dal programma elettorale del centrodestra, “la flessibilità in uscita” è un principio da difendere e che la Lega lavorerà per convincere gli alleati di governo a mantenere fede al patto con gli elettori.

«Le troppe morti sul lavoro e le difficoltà che vivono ogni giorno milioni di lavoratori italiani — sottolinea Vuolo — impongono una riflessione seria. Non si può chiedere a chi ha già dato tanto di restare al lavoro più a lungo. La Lega difende il diritto di chi lavora ad andare in pensione con dignità e in sicurezza».

«Condivido pienamente le parole del sottosegretario Durigon — conclude Vuolo — e sono certa che anche in Campania i cittadini riconosceranno l’impegno concreto della Lega per un futuro più giusto e più vicino alle persone».