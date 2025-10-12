MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “DALLA REGIONE 3 MILIONI PER IL PIANO SBLOCCACITTA'”

Accanto al riassetto viario abbiamo previsto anche nuove aree di sosta, assolutamente necessarie in una zona che ne è sprovvista, e spazi di aggregazione.

I fondi sono quelli relativi al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027 e riguardano interventi immediatamente appaltabili di messa in sicurezza, rifunzionalizzazione e riassetto della rete urbana stradale: misure finalizzate a potenziare l’assetto viario complessivo ed in particolare i punti di accesso a luoghi che erogano pubblici servizi o di interesse culturale, a decongestionare la circolazione in corrispondenza di snodi ed immissioni nel centro abitato, a mettere in sicurezza le arterie stradali per agevolare il transito dei pedoni e ridurre il rischio di sinistri in quei punti maggiormente critici.

