COMUNE DI CAPACCIO. CONTO ALLA ROVESCIA PER LA DECISIONE SULLO SCIOGLIMENTO

E’ sempre piu’ vicina la decisione del Ministero dell’Interno sul futuro del Comune di Capaccio Paestum dopo la nomina della Commissione di Accesso: la triade Prefettizia, infatti, concluderà il suo compito al massimo entro il 16 Novembre e la decisione sull’eventuale scioglimento del centro del Cilento, potrebbe arrivare in concomitanza con il voto per le Regionali in Campania. All’interno del Comune di Capaccio Paestum, tra i componenti della squadra di governo del Sindaco Gaetano Paolino, si inizia a respirare un certo nervosismo e la preoccupazione per la decisione del Ministero cresce di giorno in giorno.