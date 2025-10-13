FORZA ITALIA. A NAPOLI C’E’ LA CANDIDATURA DI TORQUATO ESPOSITO CON GLI AZZURRI

Il Dott. Torquato Esposito candidato alle prossime elezioni regionali nella lista Forza ItaliaC’è un nuovo nome, di alto profilo e ben radicato sul territorio, che entra ufficialmente nella competizione per le prossime Elezioni Regionali in Campania. Si tratta del Dott. Torquato Esposito, stimato dirigente medico chirurgo dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento, che ha formalizzato la sua candidatura nella lista di Forza Italia, a sostegno di Edmondo Cirielli Presidente.

La discesa in campo di Esposito risponde a un’esigenza sentita e diffusa: garantire finalmente un rappresentante attivo e autorevole della Penisola Sorrentina in Consiglio Regionale.

Il dottor Esposito porta con sé un bagaglio di esperienze che coniuga una profonda competenza sanitaria con un lungo e solido impegno politico e sociale. Dirigente medico di Chirurgia Generale presso l’ospedale di Sorrento da otto anni, ha maturato la sua carriera in diverse strutture del Sud Italia, tra cui gli ospedali di Nola, il San Leonardo di Castellammare di Stabia e per undici anni il “Villa d’Agri” di Potenza. È inoltre stato libero docente in diverse discipline mediche presso la Scuola Infermieri dell’Università Cattolica di Roma e ricopre il ruolo di consulente tecnico medico legale.

Parallelamente alla sua attività in corsia, Esposito vanta un notevole passato nell’amministrazione locale e nell’associazionismo. È stato a lungo Consigliere comunale a Sorrento (dal 1990 al 2010), ricoprendo anche il ruolo di Segretario politico della Democrazia Cristiana e del Partito Popolare Italiano.

“La mia candidatura nasce dalla necessità di una presenza attiva in Consiglio regionale, capace di raccogliere e fare proprie le istanze, i bisogni, e le necessità della ‘persona’”, ha dichiarato il Dott. Esposito al momento dell’annuncio.

“L’impegno si concentrerà in modo particolare – ha continuato – sulla necessità di garantire il diritto alla salute e all’assistenza, al lavoro, e alla casa. È necessario ascoltare i giovani per valorizzarne i loro talenti e dare loro spazio. Data l’identità del territorio, un’attenzione fondamentale sarà poi riservata al comparto turistico e, soprattutto, al settore dei trasporti, considerato un punto dolente del territorio a causa delle gravi criticità della linea Circumvesuviana”.

Con la sua duplice esperienza amministrativa e medica, il dott. Torquato Esposito si candida a essere il punto di riferimento in Regione per il rilancio del comprensorio sorrentino.