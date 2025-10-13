FICO E DE LUCA, PACE FATTA ? L’INCONTRO TRA I DUE NELLA SEDE DELLA REGIONE CAMPANIA

“Si è svolto questa mattina l’incontro in Regione tra il candidato presidente della coalizione progressista Roberto Fico e il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Un incontro cordiale in cui è stato fatto il punto sul programma della coalizione”. Così, in una nota, l’ufficio stampa del candidato presidente della Regione Campania Roberto Fico. “E’ stato condiviso l’obiettivo comune di tenere conto dei risultati raggiunti in questi anni e garantire alla Campania un’amministrazione futura stabile che metta al centro le priorità dei cittadini attraverso la proposta politica del campo progressista, alternativa alla destra, che è l’avversario contro cui orientare le energie”.

