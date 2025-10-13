SANTANGELO DA IV A FDI PER REGIONALI. CINQUE E PISCITELLI ADERISCONO ALLA LEGA

Sono ore di grande fibrillazione all’interno dei vari partiti in Campania, in vista della scadenza per la presentazione delle liste per le Regionali del 23 e del 24 Novembre.

Sarà il viceministro degli Esteri e candidato presidente della Regione per la coalizione di centrodestra Edmondo Cirielli a presentare l’adesione del consigliere regionale uscente Vincenzo Santangelo a Fratelli d’Italia.
L’appuntamento – spiega una nota – è per mercoledì 15 ottobre a Maddaloni, a partire dalle ore 18, nella scuola Dolce e Salato in via Raffaele Viviani a Maddaloni. L’incontro sarà anche l’occasione per formalizzare la candidatura di Santangelo alle prossime elezioni regionali nella lista di Fratelli d’Italia.
Con Cirielli, interverranno il coordinatore provinciale e deputato Gimmi Cangiano, il deputato Marco Cerreto e la senatrice Giovanna Petrenga.

I consiglieri regionali Gennaro Cinque e Alfonso Piscitelli aderiscono alla Lega. “Si rafforza la rappresentanza del partito di Matteo Salvini in Campania – sottolinea una nota del Carroccio – in vista delle imminenti elezioni regionali in cui la Lega sarà determinante all’interno della coalizione di centrodestra per Cirielli presidente, per avviare il vero processo di cambiamento regionale e voltare pagina dopo dieci anni di malgoverno della sinistra”. Cinque e Piscitelli hanno incontrato il segretario Matteo Salvini, alla presenza anche del vice segretario federale Claudio Durigon e nei prossimi giorni “saranno impegnati in prima linea insieme a tutta la squadra della Lega in Campania, pronta ad accogliere ancora nuove forze con cui condividere idee e battaglie per il futuro della regione”.

