IMMA VIETRI (FDI): “PATTO DE LUCA FICO, INCIUCIO TRA ASSISTENZIALISMO E SISTEMA DI POTERE”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

“L’intesa tra Fico e De Luca rappresenta l’ennesimo tentativo di tenere in piedi un sistema fallimentare fondato su assistenzialismo e clientelismo. Non e’ un progetto per la Campania, ma un’operazione di potere per spartirsi poltrone e consensi alle spalle dei cittadini. L’alleanza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico ha gia’ dimostrato di non saper offrire risposte concrete: ora tenta solo di riciclarsi in vista delle prossime elezioni regionali”. Lo dichiara il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri che aggiunge: “La Campania ha bisogno di un cambio di passo radicale, fondato su sviluppo, lavoro, sicurezza e legalita’. Con Edmondo Cirielli possiamo costruire un’alternativa credibile e capace di liberare questa terra dalle logiche clientelari che l’hanno tenuta indietro per troppo tempo”.

Related Posts

Ottobre 13, 2025

FORZA ITALIA. A NAPOLI C’E’ LA CANDIDATURA DI TORQUATO ESPOSITO CON GLI AZZURRI

Ottobre 12, 2025

LUCIA VUOLO (LEGA): “CONDIVIDO PAROLE DURIGON, NESSUN AUMENTO ETA’ PENSIONABILE”

Ottobre 12, 2025

ANTONIO IANNONE (FDI): “FICO CHIEDA AI SUOI ALLEATI COSA HANNO FATTO PER ACQUA PUBBLICA”