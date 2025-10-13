LA LISTA DI FICO PRESIDENTE C’E’: A SALERNO SPERANZA, CUOFANO ED AGRESTA

La lista Fico Presidente si farà. Ad annunciarlo lo stesso candidato Presidente per il centro sinistra che, questa mattina, ha anche svelato il logo della lista che riporta la mappa della Regione Campania con, in bella vista, il nome di Roberto Fico. In Provincia di Salerno confermate, in vista delle elezioni regionali del 23 e del 24 Novembre, le candidature di Vincenzo Speranza, Sindaco dimmissionario di Laurito, dell’ex primo cittadino di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano e dell’imprenditrice del settore turistico del Cilento Federica Agresta. Nelle prossime ore si conosceranno anche gli altri nomi dei candidati e delle candidate che compongono, in Provincia di Salerno, la lista del Presidente Fico, all’interno della coalizione di centro sinistra.

