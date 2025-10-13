BARONISSI. IL SINDACO PETTA: “2,7 MILIONI DI EURO DALLA REGIONE PER NUOVA VIABILITA’ UNISA”

Il Comune di Baronissi ha ottenuto un finanziamento pari a € 2.700.000,00, nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027, destinato all’intervento denominato “Potenziamento della Rete Viaria di Accesso all’Università degli Studi di Salerno – Campus di Baronissi”. L’opera, di rilevanza strategica per la città, mira a rafforzare la connessione tra il centro urbano e il polo universitario, intervenendo in modo strutturale su uno dei sistemi viari più importanti del territorio.

L’investimento consentirà di migliorare in modo sostanziale la mobilità verso il Campus, attraverso il rifacimento dei principali assi stradali di accesso – tra cui Via Allende, Viale Aldo Moro, Via Ferreria, Corso Garibaldi e Via dei Due Principati – oggi interessati da criticità legate all’usura del manto stradale, all’intenso traffico veicolare e alla presenza di tratti non più adeguati agli standard di sicurezza.

L’obiettivo del progetto è duplice: migliorare la viabilità cittadina e garantire percorsi più sicuri e fluidi per studenti, residenti e pendolari che quotidianamente raggiungono il Campus Universitario. Gli interventi previsti comprendono il rifacimento dell’asfalto, la sistemazione dei sottoservizi, la realizzazione di nuovi marciapiedi, l’adeguamento delle quote stradali, l’ottimizzazione del deflusso delle acque meteoriche e la predisposizione di nuove infrastrutture per la mobilità sostenibile, tra cui una piattaforma per pensilina in prossimità della pista ciclabile.

“Questo finanziamento, pari a 2,7 milioni di euro, rappresenta un passo fondamentale per integrare il Campus Universitario nel cuore della città,” dichiara la Sindaca Anna Petta. “Non parliamo soltanto di opere stradali, ma di una visione urbana che migliorerà la qualità della vita di studenti, residenti e pendolari. Potenziare l’accesso all’Università significa ridurre la congestione, aumentare la sicurezza e confermare Baronissi come snodo strategico per la formazione e la ricerca nel Sud Italia. È un investimento che guarda al futuro con responsabilità e ambizione.”

Il progetto risponde a un’esigenza condivisa tra Comune e Università degli Studi di Salerno: garantire collegamenti più efficienti, ridurre la pressione sulle arterie urbane alternative all’autostrada e migliorare la sicurezza degli attraversamenti pedonali. Saranno eliminate le principali criticità legate alla deformazione del manto stradale, alle buche, ai cedimenti e agli ostacoli che oggi incidono sulla viabilità quotidiana.