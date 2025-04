LIVIO PETITTO (FORZA ITALIA): “SENTENZA CONSULTA LIBERA LA CAMPANIA DA SISTEMA DANNOSO”

“La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Campania che apriva la strada al terzo mandato per il Presidente della Giunta. Una norma pensata su misura per Vincenzo De Luca, in spregio ai principi di alternanza e ricambio democratico. Una sconfitta politica che libera la Campania da sistema dannoso avallato dal centrosinistra”. Così Livio Petitto, capogruppo in Regione Campania di “Moderati e Riformisti” e membro di Forza Italia. “Il pronunciamento della Consulta- prosegue Petitto- è una bocciatura pesante che certifica il fallimento politico e istituzionale di chi ha provato a piegare le regole per restare al potere e attaccato alle poltrone”. “Se qualcuno pensa che ci siano altri e improponibili escamotage per aggirare l’esito di una Sentenza, ebbene sappiano che siamo pronti a dare battaglia. Oggi come ieri, la nostra attività politica- conclude il capogruppo di “Moderati e Riformisti”- è tesa a liberare la Campania ed i campani dal sistema dannoso creato da Vincenzo De Luca e dal centrosinistra campano”.

