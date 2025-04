STOP AL TERZO MANDATO DE LUCA. CELANO (FI): “SI APRE UNA NUOVA STAGIONE POLITICA”

“Per lustri in Campania la legge non è stata uguale per tutti. In diverse circostanze De Luca l’ha elusa ed aggirata come quando ricoprì illegittimamente per diverso tempo il ruolo di sottosegretario e Sindaco e quando, in barba alla Severino, si insediò come Governatore.”

Lo scrive in una nota il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Salerno Roberto Celano.

Finalmente la legge italiana vige anche nel “Principato” della Campania. La sentenza della Corte Costituzionale chiude uno dei periodi più bui per la nostra regione. Dieci anni di sprechi, di clientele, di ricatti politici. Dieci anni di fallimenti del PD che hanno compromesso il diritto di cura dei Campani, hanno messo i ginocchio il sistema dei trasporti regionali, hanno privato i campani di servizi

essenziali a fronte di una tassazione incresciosa. Da oggi si apre una nuova era per la Campania e per il centrodestra che ora dovrà dimostrarsi capace di offrire ai cittadini un serio progetto di cambiamento e di rilancio della nostra regione e restituire speranza a tante donne ed uomini, a tanti giovani umiliati e mortificati da un sistema che ha calpestato il merito per premiare gli “amici”.