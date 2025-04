REGIONALI 2025. ORA TOCCA AL PD FARE LA PRIMA MOSSA PER IL CENTRO SINISTRA

Adesso – magari già prima di Pasqua – toccherà al Partito Democratico fare la prima mossa in Campania per avviare una trattativa con il Presidente della Regione De Luca e per individuare i confini della coalizione ma, soprattutto, il nome del candidato alla Presidenza della Campania. E’ tutto nelle mani di Elly Schlein che, chiusa la partita della possibile candidatura di De Luca, dovrà farsi carico di avviare la macchina elettorale e di ragionare, inevitabilmente, con il Presidente in carica. De Luca, senza dubbio, alzerà la posta, chiedendo che il nome del candidato o della candidata Presidente venga condiviso con l’attuale gruppo di maggioranza; garanzie per l’attuale classe dirigente in Regione; la possibilità di mettere un campo una propria lista civica. Tante richieste che dovranno, gioco forza, trovare un punto di caduta con il Partito Democratico che, già ieri, con le parole del Commissario Regionale Antonio Misiani ha lasciato aperta la porta di una collaborazione politica ed elettorale con l’attuale Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Share on: WhatsApp